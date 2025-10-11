Real Madrid : Transfert de rêve pour Mbappé, le verdict tombe !

Alexis Brunet

Aujourd'hui, Erling Haaland est un joueur de Manchester City, mais il pourrait bien rejoindre le Real Madrid prochainement. En effet, le club de la capitale souhaiterait le faire venir pour former une attaque de rêve avec Kylian Mbappé. Pour le moment, les Skyblues ne comptent pas vendre l’attaquant norvégien, mais la Casa Blanca pourrait bien faire le forcing.

Depuis maintenant un peu plus d’un an, Kylian Mbappé partage l’attaque du Real Madrid avec une autre star, Vinicius. Les deux joueurs ne semblent pas être les meilleurs amis du monde et ils pourraient prendre des chemins différents l’été prochain. En effet, la Casa Blanca aurait comme idée de recruter une nouvelle star offensive.

Haaland pour remplacer Vinicius ? D’après les informations de CaughtOffside, le Real Madrid serait très intéressé à l’idée de faire venir Erling Haaland l’été prochain. Problème, l’attaquant de Manchester City coûte cher et il faudra donc un gros chèque pour le déloger. Dans ce sens, les dirigeants madrilènes pourraient donc vendre Vinicius afin de financer le transfert du Norvégien. Le Brésilien est notamment dans les petits papiers de l’Arabie saoudite, qui pourrait offrir 250M€.