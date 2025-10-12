«Il a eu du mal» : Le problème inattendu avec Zidane !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Légende du football français, Zinedine Zidane a vécu une grande carrière de joueur et a réussi sa reconversion en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Vicente del Bosque, qui était son entraîneur lorsqu'il a débarqué dans la capitale espagnole en 2001, se souvient d'une adaptation difficile. A l'époque, le Français avait été recruté à la Juventus.

Champion du monde et Ballon d'Or en 1998, Zinédine Zidane a terminé sa carrière en 2006 et il évoluait au Real Madrid depuis 2001. Il a évidemment laissé un souvenir impérissable au club de la capitale espagnole, dont il est devenu l'entraîneur ensuite. Mais tout n'a pas été si simple au début, comme se souvient Vicente del Bosque.

Zidane s'est démarqué au Real Madrid Considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde à l'époque, Zinédine Zidane est devenu un "Galactique" du Real Madrid et est recruté pour 75M€, ce qui fait de lui le joueur le plus cher de l'histoire à l'époque. Ses qualités étaient reconnues de tous. « Il a été l'une des grandes recrues du club et un très bon joueur. Il était très exigeant avec lui-même, très exigeant avec ses coéquipiers » débute Vicente del Bosque dans une interview pour Flashscore.