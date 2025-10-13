PSG : Messi avec Neymar et Mbappé, le fiasco annoncé d'avance en interne !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2021, le PSG n'a pas hésité à sauter sur l'occasion pour s'offrir Lionel Messi, libre suite à son départ du FC Barcelone. L'Argentin a ainsi rejoint Neymar et Kylian Mbappé, formant une équipe effrayante sur le papier. Le fait est que sur le terrain, ça n'a pas fonctionné pour le club de la capitale. Un échec auquel s'attendait Rafinha, alors joueur du PSG à l'époque.

Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé, Sergio Ramos... A partir de 2021, le PSG avait de quoi faire peur à tout le monde. Mais ça, c'était sur le papier et bien évidemment, la vérité se trouve sur le terrain. Et le fait est qu'entre toutes ces stars parisiennes, ça n'a pas fonctionné, surtout en Ligue des Champions. Un fiasco loin d'être surprenant pour Rafinha, ancien joueur du PSG, qui s'attendant à une telle tournure des choses.

« C'est impossible que ça marche » Joueur du PSG jusqu'en 2022, Rafinha a fait une confidence sur l'échec du club de la capitale avec toutes ses stars. En effet, pour Charla Podcast, le Brésilien a confié : « Pendant la pré-saison, lors du premier entraînement où tout le monde était présent, j’ai dit : 'C’est impossible que ça marche'. Commençons par le gardien : Keylor Navas ou Donnarumma. Celui qui ne jouera pas sera furieux. Il y aura des disputes, des discussions avec l’entraîneur. En défense : Marquinhos, titulaire, personne ne le remplacera, Kimpembe, idole du PSG, et Sergio Ramos ».