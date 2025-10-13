PSG : Messi avec Neymar et Mbappé, le fiasco annoncé d'avance en interne !

En 2021, le PSG n'a pas hésité à sauter sur l'occasion pour s'offrir Lionel Messi, libre suite à son départ du FC Barcelone. L'Argentin a ainsi rejoint Neymar et Kylian Mbappé, formant une équipe effrayante sur le papier. Le fait est que sur le terrain, ça n'a pas fonctionné pour le club de la capitale. Un échec auquel s'attendait Rafinha, alors joueur du PSG à l'époque.
« C'est impossible que ça marche »
Joueur du PSG jusqu'en 2022, Rafinha a fait une confidence sur l'échec du club de la capitale avec toutes ses stars. En effet, pour Charla Podcast, le Brésilien a confié : « Pendant la pré-saison, lors du premier entraînement où tout le monde était présent, j’ai dit : 'C’est impossible que ça marche'. Commençons par le gardien : Keylor Navas ou Donnarumma. Celui qui ne jouera pas sera furieux. Il y aura des disputes, des discussions avec l’entraîneur. En défense : Marquinhos, titulaire, personne ne le remplacera, Kimpembe, idole du PSG, et Sergio Ramos ».
« Difficile à gérer »
« En attaque, Di María, Mbappé, Neymar et Messi. Qui tu enlèves ? Di María, pour son poids au sein de l’équipe, et même là, ce n’est pas un joueur qu’on peut enlever. Ça ne peut pas marcher. Pour un entraîneur, c’est impossible. C’était la meilleure équipe du monde en termes de joueurs, de noms, mais en même temps, difficile à gérer », a poursuivi Rafinha.