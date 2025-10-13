Signature au PSG : Mbappé annonce un coup «incroyable»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Il y a plus d’un an, Kylian Mbappé quittait le PSG pour rejoindre le Real Madrid, réalisant ainsi son rêve d’enfant. Malgré une fin de parcours tumultueuse dans la capitale, l'attaquant français garde un souvenir positif de son passage à Paris qui a duré sept ans.

Après sept saisons dans la capitale, Kylian Mbappé a quitté le Paris Saint-Germain à l’été 2024 pour s’engager librement au Real Madrid, un rêve pour l’international français, fan de la formation merengue et de Cristiano Ronaldo depuis son plus jeune âge. Si la fin de l’histoire avec le PSG fut mouvementée, Kylian Mbappé réclamant toujours 55 millions d'euros de primes et salaires impayés aux dirigeants parisiens, le principal intéressé garde un bon souvenir de son passage au Parc des Princes.

« J’ai passé sept années incroyables » « C’était un plaisir de jouer à Paris, dans ma ville, avec des joueurs de haut niveau. C’était incroyable, déclare l’attaquant du Real Madrid dans un entretien accordé à Movistar. Je suis arrivé à un moment de changements pour le projet, parce qu’il sortait d’une défaite historique contre Barcelone. Et avec de nombreux joueurs comme Neymar, Dani Alves… des personnes de haut niveau. Une nouvelle ère pour Paris. J’ai passé sept années incroyables ».