Mbappé attaqué par des «gens brutaux», le témoignage fort !

Amadou Diawara

Ce dimanche, Kylian Mbappé a été interrogé par Movistar. Durant cet entretien, l'attaquant du Real Madrid et de l'équipe de France a pris le temps d'aborder son rapport avec les réseaux sociaux. Comme l'a avoué Kylian Mbappé, il arrive qu'il ait affaire à des « gens brutaux ».

«Si on accepte tout ça, on peut les regarder» « C’est normal. Avant d’aller en ligne, il faut accepter certaines choses. Accepter que les gens puissent être brutaux avec soi, sa famille, son entourage, son club… si on accepte tout ça, on peut les regarder. Mais sinon, on ne les regarde pas. On a beaucoup de choses à faire avant de penser aux réseaux sociaux. Mais il y a des gens motivés à les regarder, qui aiment savoir ce qui s’y écrit. Et c’est aussi acceptable », a confié Kylian Mbappé, avant d'en rajouter une couche.