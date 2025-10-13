Mbappé attaqué par des «gens brutaux», le témoignage fort !

Kylian Mbappé a accordé une longue interview à la presse espagnole ce dimanche. Lors de cet entretien, la star du Real Madrid et de l'équipe de France s'est prononcée sur les réseaux sociaux. Comme l'a reconnu Kylian Mbappé, ses confrères et lui ont souvent affaire à des « gens brutaux ».
Ce dimanche, Kylian Mbappé a été interrogé par Movistar. Durant cet entretien, l'attaquant du Real Madrid et de l'équipe de France a pris le temps d'aborder son rapport avec les réseaux sociaux. Comme l'a avoué Kylian Mbappé, il arrive qu'il ait affaire à des « gens brutaux ».
«Si on accepte tout ça, on peut les regarder»
« C’est normal. Avant d’aller en ligne, il faut accepter certaines choses. Accepter que les gens puissent être brutaux avec soi, sa famille, son entourage, son club… si on accepte tout ça, on peut les regarder. Mais sinon, on ne les regarde pas. On a beaucoup de choses à faire avant de penser aux réseaux sociaux. Mais il y a des gens motivés à les regarder, qui aiment savoir ce qui s’y écrit. Et c’est aussi acceptable », a confié Kylian Mbappé, avant d'en rajouter une couche.
«Chaque expérience nous aide dans notre carrière»
« Il n’y a pas qu’une seule solution. Si ça vous fait ressortir le meilleur, c’est bien aussi. Je pense que j’ai vécu beaucoup de choses. Je suis un joueur très célèbre, qui a vécu beaucoup de choses au cours de sa carrière. Et chaque expérience, comme les erreurs que l’on commet, nous aide dans notre carrière. J’en ai fait beaucoup, et j’en suis fier, car elles ne sont pas très graves, et pourtant elles nous aident à progresser, pour devenir la personne que je suis aujourd’hui. Quelqu’un qui peut être très performant sur le terrain, mais dans la vie, c’est normal : il y a des moments heureux et des moments tristes ; il y a des choses que l’on sait faire, d’autres non… L’essentiel est d’écouter, et de ne pas toujours faire la même chose », a conclu Kylian Mbappé.