Malade, Mbappé annonce un changement XXL !

L’été dernier, Kylian Mbappé a été malade, lui faisant notamment manquer le début du mondial des Clubs. Alors que certaines images ont inquiété plusieurs fans, l’attaquant du Real Madrid a confirmé ce dimanche avoir subi une transformation physique très impressionnante, avec une violente perte de poids à l’arrivée.
Pour sa deuxième année au Real Madrid, Kylian Mbappé réalise un début de saison exceptionnel. Très affûté, l’ancien attaquant du PSG enchaîne les buts, et s’affirme peu à peu comme le véritable leader de l’attaque madrilène.
Mbappé très malade l’été dernier
L’été dernier, un gros changement a eu lieu pour Mbappé. Hospitalisé en raison d’une gastro-entérite aiguë, le Français avait manqué le début du mondial des Clubs avec le Real Madrid. Au cours d’un entretien accordé à Movistar ce dimanche, Mbappé a révélé qu’il avait perdu beaucoup de poids.
« J’ai beaucoup perdu, environ sept kilos »
« Oui ! Quand j’étais malade, j’ai beaucoup perdu, environ sept kilos. Mais, au final, j’en ai récupéré deux ou trois. Et je me sens bien. J’ai un peu moins de kilos que l’année dernière, tout bien dans l’ensemble, mais je me sens très bien comme ça », a ainsi confié Kylian Mbappé, qui semble clairement plus affûté que lors des débuts de saison précédents.