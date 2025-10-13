Malade, Mbappé annonce un changement XXL !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’été dernier, Kylian Mbappé a été malade, lui faisant notamment manquer le début du mondial des Clubs. Alors que certaines images ont inquiété plusieurs fans, l’attaquant du Real Madrid a confirmé ce dimanche avoir subi une transformation physique très impressionnante, avec une violente perte de poids à l’arrivée.

Pour sa deuxième année au Real Madrid, Kylian Mbappé réalise un début de saison exceptionnel. Très affûté, l’ancien attaquant du PSG enchaîne les buts, et s’affirme peu à peu comme le véritable leader de l’attaque madrilène.

Mbappé très malade l’été dernier L’été dernier, un gros changement a eu lieu pour Mbappé. Hospitalisé en raison d’une gastro-entérite aiguë, le Français avait manqué le début du mondial des Clubs avec le Real Madrid. Au cours d’un entretien accordé à Movistar ce dimanche, Mbappé a révélé qu’il avait perdu beaucoup de poids.