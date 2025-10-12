Kylian Mbappé : Une star de Deschamps lui déclare sa flamme !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent avec l'Equipe de France pour affronter l'Azerbaïdjan, Kylian Mbappé a réussi un nouvel exploit individuel pour ouvrir le score vendredi soir au Parc des Princes. Le capitaine des Bleus évolue à un très haut niveau depuis le début de la saison et après toutes ces années, il est forcément devenu une référence. William Saliba lui a rendu un bel hommage.

Star du football français depuis des années, Kylian Mbappé a récupéré le brassard de capitaine lorsqu'il est présent. Si ce nouveau rôle a fait parler au début, William Saliba, l'un de ses fidèles amis, ne doute aucunement de ses capacités. Le défenseur d'Arsenal confirme un leadership intouchable au sein du vestiaire.

« Kylian Mbappé est un excellent capitaine pour la France » Parfois critiqué ces dernières années lors de ses moments de doute, Kylian Mbappé a montré une belle dévotion lors de ses dernières sorties en Equipe de France. Même s'il n'accompagnera pas les Bleus lundi face à l'Islande, il reste le capitaine idéal pour les Bleus. « Kylian Mbappé est un excellent capitaine pour la France, un véritable leader et l’un des meilleurs joueurs du monde. Il possède indéniablement un esprit de leadership, et quand il parle, tout le monde l’écoute » déclare William Saliba dans Téléfoot.