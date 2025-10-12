Kylian Mbappé : Une star de Deschamps lui déclare sa flamme !

Présent avec l'Equipe de France pour affronter l'Azerbaïdjan, Kylian Mbappé a réussi un nouvel exploit individuel pour ouvrir le score vendredi soir au Parc des Princes. Le capitaine des Bleus évolue à un très haut niveau depuis le début de la saison et après toutes ces années, il est forcément devenu une référence. William Saliba lui a rendu un bel hommage.
Star du football français depuis des années, Kylian Mbappé a récupéré le brassard de capitaine lorsqu'il est présent. Si ce nouveau rôle a fait parler au début, William Saliba, l'un de ses fidèles amis, ne doute aucunement de ses capacités. Le défenseur d'Arsenal confirme un leadership intouchable au sein du vestiaire.
« Kylian Mbappé est un excellent capitaine pour la France »
Parfois critiqué ces dernières années lors de ses moments de doute, Kylian Mbappé a montré une belle dévotion lors de ses dernières sorties en Equipe de France. Même s'il n'accompagnera pas les Bleus lundi face à l'Islande, il reste le capitaine idéal pour les Bleus. « Kylian Mbappé est un excellent capitaine pour la France, un véritable leader et l’un des meilleurs joueurs du monde. Il possède indéniablement un esprit de leadership, et quand il parle, tout le monde l’écoute » déclare William Saliba dans Téléfoot.
Mbappé forfait pour le deuxième match
Malgré tout, Kylian Mbappé devra abandonner les siens pour le deuxième match de cette trêve internationale face à l'Islande lundi. L'attaquant du Real Madrid a ressenti une douleur à sa cheville déjà touchée face à l'Azerbaïdjan et il a déclaré forfait. Les hommes de Didier Deschamps tenteront de décrocher leur billet pour la prochaine Coupe du monde sans leur grand leader.