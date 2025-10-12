Mbappé : «Ça commence à me fatiguer», le gros coup de gueule !

Touché à la cheville vendredi contre l’Azerbaïdjan (3-0), Kylian Mbappé a quitté le rassemblement de l’équipe de France et ne participera pas à la rencontre face à l’Islande lundi. Didier Deschamps a eu raison d’utiliser l’attaquant du Real Madrid, selon Maxime Chanot, lassé par les débats incessants autour des blessures.
Sorti sur blessure vendredi lors de la victoire de l’équipe de France (3-0) face à l’Azerbaïdjan, Kylian Mbappé va tout de même pouvoir reprendre l’entraînement normalement avec le Real Madrid dès la semaine prochaine. Le capitaine des Bleus a ressenti une douleur à la cheville droite, mais sa blessure est sans gravité.
« On est encore en train de critiquer la gestion de Didier Deschamps »
Kylian Mbappé avait déjà eu une alerte à la cheville juste avant la trêve internationale, mais avait tout de même décidé de rejoindre le rassemblement de l’équipe de France. « Si Kylian n’était pas venu en équipe de France, qu’est-ce qu’on aurait dit ? Qu’il préfère le Real Madrid à l’équipe de France. Aujourd’hui il vient, il prend le risque de jouer, malheureusement il se blesse, visiblement ce n’est pas très grave. Et on est encore en train de critiquer la gestion de Didier Deschamps. Elle est compliquée, je me mets à sa place, je ne sais pas quoi faire. S’il commence, c’est qu’il est en mesure de pouvoir le faire », a déclaré Maxime Chanot dans l’After Foot sur RMC.
« Ces histoires de blessure, et ça commence à me fatiguer »
« Je pense qu’il aurait dû jouer, malheureusement il reprend un coup et se tord la cheville. Aujourd’hui, on est dans un débat qui me fatigue. Chaque rassemblement, il y a un débat sur les blessures », a ajouté Maxime Chanot, qui a exprimé sa lassitude vis-à-vis des récents débats autour des blessures en équipe de France. « J’ai envie de plus me focus sur la tactique et le football, et malheureusement on est focus sur ces histoires de blessure, et ça commence à me fatiguer, clairement. »