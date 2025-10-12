Mbappé : «Ça commence à me fatiguer», le gros coup de gueule !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Touché à la cheville vendredi contre l’Azerbaïdjan (3-0), Kylian Mbappé a quitté le rassemblement de l’équipe de France et ne participera pas à la rencontre face à l’Islande lundi. Didier Deschamps a eu raison d’utiliser l’attaquant du Real Madrid, selon Maxime Chanot, lassé par les débats incessants autour des blessures.

Sorti sur blessure vendredi lors de la victoire de l’équipe de France (3-0) face à l’Azerbaïdjan, Kylian Mbappé va tout de même pouvoir reprendre l’entraînement normalement avec le Real Madrid dès la semaine prochaine. Le capitaine des Bleus a ressenti une douleur à la cheville droite, mais sa blessure est sans gravité.

« On est encore en train de critiquer la gestion de Didier Deschamps » Kylian Mbappé avait déjà eu une alerte à la cheville juste avant la trêve internationale, mais avait tout de même décidé de rejoindre le rassemblement de l’équipe de France. « Si Kylian n’était pas venu en équipe de France, qu’est-ce qu’on aurait dit ? Qu’il préfère le Real Madrid à l’équipe de France. Aujourd’hui il vient, il prend le risque de jouer, malheureusement il se blesse, visiblement ce n’est pas très grave. Et on est encore en train de critiquer la gestion de Didier Deschamps. Elle est compliquée, je me mets à sa place, je ne sais pas quoi faire. S’il commence, c’est qu’il est en mesure de pouvoir le faire », a déclaré Maxime Chanot dans l’After Foot sur RMC.