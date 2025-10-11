Catastrophe pour Kylian Mbappé ? Le verdict tombe !

Axel Cornic

Alors qu’il y avait des forts doutes sur sa présence, Kylian Mbappé a été aligné titulaire par Didier Deschamps face à l’Azerbaïdjan (3-0), ce vendredi soir. Un choix risqué, puisque le capitaine de l’équipe de France est sorti sur blessure à cause d’une cheville qui inquiétait déjà le Real Madrid.

Ce qui devait arriver, arriva. En délicatesse avec sa cheville après le dernier match du Real Madrid, Kylian Mbappé ne s’est pas entrainé de la semaine avec l’équipe de France. Il était pourtant bien sur le terrain ce vendredi soir, même s’il l’a quitté prématurément.

Plus de peur que de mal ? Et c’est à cause de cette même cheville, ce qui a rapidement soulevé une petite polémique autour de Didier Deschamps. Nombreux se demandent en effet si le sélectionneur de l’équipe de France avait vraiment besoin de titulariser Kylian Mbappé pour cette rencontre, ou s’il n’aurait pas dû le sortir une fois la mains mise sur la rencontre.