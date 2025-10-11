Kylian Mbappé : Une énorme polémique évitée par Deschamps ?

Axel Cornic

Alors que tout le monde pensait à un forfait, Kylian Mbappé a finale été aligné titulaire par Didier Deschamps ce vendredi soir, lors de la rencontre entre l’équipe de France et l’Azerbaïdjan (3-0). Mais s’il a été buteur, l’attaquant star de la sélection s’est surtout blessé à une cheville et est d’ores et déjà forfait pour la prochaine rencontre, face à l’Islande.

C’est la grosse polémique au lendemain de la victoire de l’équipe de France. En délicatesse avec une cheville au Real Madrid, Kylian Mbappé a rechuté avec sa sélection et pourrait bien être éloigné des terrains pendant quelques temps. Un coup dur, alors que la star de 26 ans réalisait un très bon début de saison.

« Il fallait que Mbappé démarre titulaire » Evidemment, après cette blessure tout le monde se demande s’il était vraiment nécessaire pour Didier Deschamps de l’aligner titulaire. Mais pour Lionel Charbonnier c’est un grand ou, avec le sélectionneur qui se serait évité quelques problèmes dans le vestiaire. « C'était un match important, donc il fallait que Mbappé démarre titulaire » a expliqué le Champion du monde 1998, sur RMC.