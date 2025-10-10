Griezmann - Deschamps : Il confirme le malaise !

Invité de RMC jeudi soir, Olivier Giroud est revenu sur la retraite internationale d'Antoine Griezmann après l’Euro 2024, évoquant la « déception » ressentie par le joueur durant la compétition. Pour le consultant Stephen Brun, cela confirme le malaise évoqué avec Didier Deschamps.
En septembre 2024, Antoine Griezmann annonçait à la surprise générale la fin de sa carrière internationale, dans la foulée d’un Euro compliqué avec l’équipe de France. Invité de l’After Foot ce jeudi soir, Olivier Giroud est revenu sur les rumeurs de malaise en interne avec l’ancien numéro 7 des Bleus et Didier Deschamps.
« Il a eu de la déception quelque part », explique Giroud
« Non, non (pas de problème avec Deschamps ou la FFF). Grizi je pense qu’il a, à l’Euro 2024, eu de la déception quelque part », a indiqué Olivier Giroud. Pour Stephen Brun, la « déception » évoquée par le meilleur buteur de l’histoire des Bleus confirme la rupture entre Deschamps et Griezmann.
« On a quand même la confirmation qu'il a très mal vécu l'Euro 2024 et sa rétrogradation »
« On a quand même la confirmation, car on a fait beaucoup de théories dans cette émission sur pourquoi il a arrêté, qu'il a très mal vécu l'Euro 2024 et sa rétrogradation par Didier Deschamps, explique le consultant RMC, dans le Super Moscato Show. Ça n’a jamais été dit. Si on fait des raccourcis, Griezmann prend sa retraite car Deschamps est encore sélectionneur ».