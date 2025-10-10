Griezmann - Deschamps : Il confirme le malaise !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Invité de RMC jeudi soir, Olivier Giroud est revenu sur la retraite internationale d'Antoine Griezmann après l’Euro 2024, évoquant la « déception » ressentie par le joueur durant la compétition. Pour le consultant Stephen Brun, cela confirme le malaise évoqué avec Didier Deschamps.

En septembre 2024, Antoine Griezmann annonçait à la surprise générale la fin de sa carrière internationale, dans la foulée d’un Euro compliqué avec l’équipe de France. Invité de l’After Foot ce jeudi soir, Olivier Giroud est revenu sur les rumeurs de malaise en interne avec l’ancien numéro 7 des Bleus et Didier Deschamps.

« Il a eu de la déception quelque part », explique Giroud « Non, non (pas de problème avec Deschamps ou la FFF). Grizi je pense qu’il a, à l’Euro 2024, eu de la déception quelque part », a indiqué Olivier Giroud. Pour Stephen Brun, la « déception » évoquée par le meilleur buteur de l’histoire des Bleus confirme la rupture entre Deschamps et Griezmann.