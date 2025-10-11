Kylian Mbappé, le scandale annoncé en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Un temps incertain, Kylian Mbappé était finalement bien titulaire ce vendredi face à l’Azerbaïdjan. Mais voilà qu’alors qu’il n’était déjà pas à 100%, touché à la cheville, l’attaquant de l’équipe de France s’est pris un coup au même endroit. Un gestion de Didier Deschamps qui a déclenché une vive polémique et voilà que Johan Micoud n’a pas hésité à parler de scandale.

Ce vendredi soir, la France s’est imposée face à l’Azerbaïdjan (3-0). Premier buteur des Bleus, Kylian Mbappé n’a toutefois pas pu terminer la rencontre. Diminué à la cheville avec le Real Madrid, il a de nouveau été touché au même endroit. Ayant dû céder sa place, Mbappé va d’ailleurs retourner en Espagne dès maintenant et ne sera pas du voyage en Islande.

« Je trouve ça scandaleux » Coup dur donc pour l’équipe de France avec cette blessure de Kylian Mbappé ! De quoi provoquer le coup de gueule de Johan Micoud. Sur le plateau de L’Equipe du Soir, l’ancien international a balancé : « Je trouve ça scandaleux qu'il joue ce soir alors qu'il est sous-entendu blessé et qu'il ne joue pas le match le plus important en Islande ».