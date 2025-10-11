Kylian Mbappé, le scandale annoncé en direct !

Un temps incertain, Kylian Mbappé était finalement bien titulaire ce vendredi face à l’Azerbaïdjan. Mais voilà qu’alors qu’il n’était déjà pas à 100%, touché à la cheville, l’attaquant de l’équipe de France s’est pris un coup au même endroit. Un gestion de Didier Deschamps qui a déclenché une vive polémique et voilà que Johan Micoud n’a pas hésité à parler de scandale.
Ce vendredi soir, la France s’est imposée face à l’Azerbaïdjan (3-0). Premier buteur des Bleus, Kylian Mbappé n’a toutefois pas pu terminer la rencontre. Diminué à la cheville avec le Real Madrid, il a de nouveau été touché au même endroit. Ayant dû céder sa place, Mbappé va d’ailleurs retourner en Espagne dès maintenant et ne sera pas du voyage en Islande.
« Je trouve ça scandaleux »
Coup dur donc pour l’équipe de France avec cette blessure de Kylian Mbappé ! De quoi provoquer le coup de gueule de Johan Micoud. Sur le plateau de L’Equipe du Soir, l’ancien international a balancé : « Je trouve ça scandaleux qu'il joue ce soir alors qu'il est sous-entendu blessé et qu'il ne joue pas le match le plus important en Islande ».
« Je veux jouer »
Kylian Mbappé n’était donc pas à 100% pour cette rencontre face à l’Azerbaïdjan. Pourtant, le capitaine des Bleus voulait absolument jouer ce vendredi. En effet, avant la rencontre, Mbappé avait fait savoir : « Je veux jouer, le coach veut que je joue, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Je me sens bien, on discute avec le coach ».