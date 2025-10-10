Kylian Mbappé revient à Paris, c'est historique !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En parvenant à ouvrir le score à la fin de la première mi-temps après une belle inspiration contre l'Azerbaïdjan ce vendredi soir, Kylian Mbappé ne cesse de confirmer son début de saison époustouflant. Depuis la reprise, l'attaquant français enchaîne les prestations de haut vol et les statistiques parlent d'elles-mêmes. En effet il traverse une période exceptionnelle, la meilleure de sa carrière.

Présent avec l'Equipe de France pour cette trêve internationale, Kylian Mbappé a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets et confirme sa belle forme du moment au Real Madrid. L'attaquant de 26 ans reste désormais sur 10 matches consécutifs avec au moins un but, soit une série inédite pour lui.

10 matches avec un but pour Mbappé Comme le rappelle L'Equipe, avec son but face à l'Azerbaïdjan, Kylian Mbappé a réussi à marquer lors de chacune de ses 10 dernières rencontres disputées, toutes compétitions confondues. Il s'agit donc de la meilleure série de sa carrière. Cela confirme donc l'incroyable dynamique sur laquelle le joueur français est en ce moment.