Rabiot de retour à Paris : C’est un cauchemar !

Adrien Rabiot, de retour au Parc des Princes avec l’équipe de France, a été accueilli par des sifflets ce vendredi lors du match contre l’Azerbaïdjan. Malgré le soutien de Didier Deschamps, le public parisien n’a pas oublié sa signature à l’OM l’année dernière, une aventure phocéenne qui a pourtant pris fin durant l’été.
Ce vendredi soir, face à l’Azerbaïdjan, Adrien Rabiot a connu sa 56e sélection en équipe de France devant un public hostile. Le joueur formé au PSG a l’habitude des sifflets lorsque les Bleus évoluent au Parc des Princes, comme c’était le cas lors de ce premier match d’octobre. Malgré le coup de gueule de Didier Deschamps, les supporters tricolores ont pris à partie le milieu de l’AC Milan.
Rabiot sifflé à Paris
Adrien Rabiot a en effet été conspué sur la plupart de ses prises de balle lors de la première période du match entre l’équipe de France et l’Azerbaïdjan, le public parisien n’ayant pas oublié son départ houleux de la capitale mais surtout sa signature à l’OM l’année dernière. Interrogé sur le sujet cette semaine, Didier Deschamps avait déploré la situation.
« Quelque chose qui ne doit pas avoir lieu »
« C'est quelque chose qui ne doit pas avoir lieu mais on est au Parc des Princes avec forcément des supporters d'un club de Paris. Il suffit qu'il y en ait un, deux ou trois, avait expliqué le sélectionneur des Bleus. Adrien est majeur et vacciné et ça ne l'a pas empêché de retourner tout le monde sur sa dernière action défensive (contre l'Islande). La rivalité entre clubs existe, elle est plus forte selon certains clubs ».