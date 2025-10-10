Rabiot de retour à Paris : C’est un cauchemar !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Adrien Rabiot, de retour au Parc des Princes avec l’équipe de France, a été accueilli par des sifflets ce vendredi lors du match contre l’Azerbaïdjan. Malgré le soutien de Didier Deschamps, le public parisien n’a pas oublié sa signature à l’OM l’année dernière, une aventure phocéenne qui a pourtant pris fin durant l’été.

Ce vendredi soir, face à l’Azerbaïdjan, Adrien Rabiot a connu sa 56e sélection en équipe de France devant un public hostile. Le joueur formé au PSG a l’habitude des sifflets lorsque les Bleus évoluent au Parc des Princes, comme c’était le cas lors de ce premier match d’octobre. Malgré le coup de gueule de Didier Deschamps, les supporters tricolores ont pris à partie le milieu de l’AC Milan.

Rabiot sifflé à Paris Adrien Rabiot a en effet été conspué sur la plupart de ses prises de balle lors de la première période du match entre l’équipe de France et l’Azerbaïdjan, le public parisien n’ayant pas oublié son départ houleux de la capitale mais surtout sa signature à l’OM l’année dernière. Interrogé sur le sujet cette semaine, Didier Deschamps avait déploré la situation.