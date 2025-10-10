Salaire de Rabiot : Le gros coup de gueule à l'étranger !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que le Milan AC va être amené à disputer une rencontre de championnat... en Australie, Adrien Rabiot avait expliqué ne pas être le plus emballé par cette idée. En réponse, l’administrateur délégué de la Serie A s'en était pris au Français et son gros salaire. De quoi faire bondir Maurizio Sarri, qui a alors pris la défense de Rabiot.

A l'instar du match entre Barcelone et Villarreal qui se jouera à Miami, la rencontre entre le Milan AC et Côme va elle aussi être délocalisée. Ainsi, c'est en Australie, à Perth, que le rendez-vous va être donné. De quoi faire halluciner Adrien Rabiot. « Je suis encore surpris parfois ? Oui. La dernière fois remonte à lundi quand j'apprends quand j'apprends qu'avec le Milan on jouera un match de Serie A contre Côme en Australie. C'est totalement fou. Après, ce sont des accords économiques pour que le championnat ait une certaine visibilité. Tout cela nous dépasse. Le sujet des calendriers, de la santé des joueurs, est beaucoup discuté, et tout ça parait fou. C'est dingue de faire autant de kilomètres pour faire un match entre deux italiennes en Australie. On doit s'adapter. Comme toujours », avait réagi le joueur du Milan AC.

« Il oublie, comme tous les footballeurs qui gagnent des millions d’euros, qu’ils sont payés pour exercer une activité... » Et voilà que ces propos d'Adrien Rabiot ont fait du bruit en Italie. En effet, Luigi De Siervo, l’administrateur délégué de la Serie A, avait lâché une réponse cash à l'international français, utilisant d'ailleurs les millions d'euros qu'il gagne pour appuyer ses propos. « Il oublie, comme tous les footballeurs qui gagnent des millions d’euros, qu’ils sont payés pour exercer une activité, à savoir jouer au football. Il devrait respecter l’argent qu’il gagne et se montrer plus conciliant envers son employeur, à savoir le Milan, qui a accepté et insisté pour que ce match puisse se jouer à l’étranger », avait-il balancé.