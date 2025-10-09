Rabiot : Polémique en Italie après l’OM, le nouveau coup de gueule

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les déclarations d’Adrien Rabiot sur le déplacement d’un match de Serie A en Australie font polémique en Italie. Le milieu de terrain de l’AC Milan a critiqué cette décision, suscitant une réponse cinglante de Luigi De Siervo, dirigeant de la Serie A. L'UNFP a rapidement pris la défense de Rabiot, soulignant l'importance de la liberté d'expression des joueurs.

La prise de parole d’Adrien Rabiot sur la délocalisation du match entre Côme et l’AC Milan en Australie le 8 février 2026 a fortement agacé la Serie A. « J’ai été surpris d’apprendre que le Milan allait disputer un match de Serie A contre Côme… en Australie ! C’est complètement fou, avait lancé l’ancien joueur de l’OM auprès du Figaro. Mais il s’agit d’accords économiques visant à donner de la visibilité au championnat, ce sont des choses qui finissent par passer ».

Un dirigeant de la Serie A répond cash à Rabiot Luigi De Siervo, l’administrateur délégué de la Serie A, avait alors répliqué, dans des propos rapportés par le Corriere dello Sport : « Il oublie, comme tous les footballeurs qui gagnent des millions d’euros, qu’ils sont payés pour exercer une activité, à savoir jouer au football. Il devrait respecter l’argent qu’il gagne et se montrer plus conciliant envers son employeur, à savoir le Milan, qui a accepté et insisté pour que ce match puisse se jouer à l’étranger. La santé des joueurs est un élément fondamental, nous nous battons pour que cela soit logique. Il s’agit d’une question complexe, mais pas impossible. Nous essayons de le faire dans un esprit d’harmonie, surtout si l’on considère cela comme un événement exceptionnel. Le défi organisationnel est complexe, les heures de vol sont nombreuses, mais on voyage en classe affaires à l’autre bout du monde, ce que les équipes font régulièrement. Les footballeurs de haut niveau, qui ont des salaires à la hauteur de leurs efforts, devraient mieux comprendre que les autres qu’il s’agit d’un sacrifice que l’on peut faire ». Et au lendemain de cette réponse, c’est l’UNFP qui a pris la parole pour défendre l’international français.

▶️https://t.co/CnHgaMcTe6

Avec Adrien et avec tous les autres... Pour @UNFP, rien ni personne ne peut remettre en question la liberté d'expression des footballeurs. Le constat du milieu de @acmilan sur les incohérences du calendrier de @SerieA (son club rencontrera @Como_1907… pic.twitter.com/DQqm4YhrVH — UNFP (@UNFP) October 9, 2025