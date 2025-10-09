«Tu fermes ta g*eule» : Polémique avec Rabiot, la sortie cash en direct

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cette semaine, Adrien Rabiot a critiqué la décision de la Serie A de délocaliser en Australie la rencontre opposant l’AC Milan à Côme, de quoi susciter la colère d’un dirigeant du Championnat. Sur RMC, le journaliste Pierre Dorian a défendu la prise de position de l’ancien Marseillais.

Adrien Rabiot n’imaginait sûrement pas déclencher une polémique avec ses déclarations sur la délocalisation du match entre l’AC Milan, son nouveau club, et Côme prévu le 8 février 2026, du côté de Perth en Australie. « J’ai été surpris d’apprendre que le Milan allait disputer un match de Serie A contre Côme… en Australie ! C’est complètement fou. Mais il s’agit d’accords économiques visant à donner de la visibilité au championnat, ce sont des choses qui finissent par passer », a critiqué l’ancien de l'OM auprès du Figaro.

« Rabiot oublie, comme tous les footballeurs qui gagnent des millions d’euros, qu’ils sont payés pour exercer une activité » Luigi De Siervo, l’administrateur délégué de la Serie A, n’a pas manqué de répondre sèchement à l’international français. « Il oublie, comme tous les footballeurs qui gagnent des millions d’euros, qu’ils sont payés pour exercer une activité, à savoir jouer au football. Il devrait respecter l’argent qu’il gagne et se montrer plus conciliant envers son employeur, à savoir le Milan, qui a accepté et insisté pour que ce match puisse se jouer à l’étranger, a répliqué le dirigeant, dans des propos rapportés par le Corriere dello Sport. La santé des joueurs est un élément fondamental, nous nous battons pour que cela soit logique. Il s’agit d’une question complexe, mais pas impossible. Nous essayons de le faire dans un esprit d’harmonie, surtout si l’on considère cela comme un événement exceptionnel. Le défi organisationnel est complexe, les heures de vol sont nombreuses, mais on voyage en classe affaires à l’autre bout du monde, ce que les équipes font régulièrement. Les footballeurs de haut niveau, qui ont des salaires à la hauteur de leurs efforts, devraient mieux comprendre que les autres qu’il s’agit d’un sacrifice que l’on peut faire ».