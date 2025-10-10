Kylian Mbappé attendu à Paris, l’avertissement est lancé !

Axel Cornic

En pleine bourre avec le Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait être aligné par Didier Deschamps ce vendredi soir, pour la rencontre entre l’Azerbaïdjan et l’équipe de France. Et l’ancien du Paris Saint-Germain est attendu au tournant, même si beaucoup de questions se sont posées ces dernières heures sur son état de santé.

Après une première saison délicate, on a peut-être retrouvé le véritable Kylian Mbappé. Véritable machine à buts, l’attaquant français cartonne avec le Real Madrid et tout le monde attend désormais qu’il en fasse plus avec l’équipe de France.

« Le vrai Mbappé, c'est celui qui assume d'être le meilleur joueur du monde » C’est le cas de Walid Acherchour, qui est revenu sur les dernières sorties pleines de confiance de Mbappé. « Quand il est très fort, il le dit à tout le monde. Le vrai Mbappé, c'est celui qui assume d'être le meilleur joueur du monde » a-t-il expliqué dans l’After Foot de ce jeudi soir.