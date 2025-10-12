Didier Deschamps : Le gros casse-tête signé Kylian Mbappé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’un bon match ce vendredi soir face à l’Azerbaïdjan, Kylian Mbappé s’est blessé en fin de rencontre. Le capitaine des Bleus ne sera pas du voyage en Islande ce lundi soir. Didier Deschamps fait désormais face à un gros casse-tête à savoir comment faire fonctionner l’attaque de l’équipe de France sans son meilleur buteur.

L’équipe de France va devoir se débrouiller sans Kylian Mbappé. Auteur d’un but et d’une passe décisive lors de la victoire des Bleus face à l’Azerbaïdjan ce vendredi soir (3-0), le capitaine français s’est blessé à la cheville en fin de match, et a quitté le rassemblement.

Sans Mbappé, Deschamps doit trancher Sans son meilleur buteur, Didier Deschamps va devoir trouver des solutions. Si le déplacement face à l’Islande lundi soir semble anodin, les Bleus peuvent en cas de victoire, valider leur qualification pour la Coupe du monde 2026. En plus de Mbappé, le sélectionneur français a de nombreux absents dans ce secteur. Auteur d’une belle prestation vendredi au Parc des Princes, Hugo Ekitike pourrait prétendre de nouveau à une place de titulaire.