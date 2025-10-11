Un champion du monde avec Mbappé, le renfort surprise annoncé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En signant au RC Lens cette saison, Florian Thauvin espérait pouvoir faire son retour en Equipe de France. L'ancien joueur de l'OM était absent de la liste publiée par Didier Deschamps initialement mais de nombreux supporters réclamaient sa venue. Pour Jean-Louis Leca, il a les qualités requises pour briller chez les Bleus, lui qui a n'avait plus porté ce maillot depuis 2019.

Entré en jeu à la fin du match contre l'Azerbaïdjan à la place de Kylian Mbappé, Florian Thauvin n'a mis que quelques secondes avant de se démarquer en inscrivant le troisième but français sur un geste magnifique. Un succès qui pourrait lui permettre d'être rappelé par Didier Deschamps dans les prochains mois. Son directeur sportif à Lens pense qu'il a toutes les qualités pour.

Thauvin, l'expérience au service des Bleus ? Champion du monde 2018 avec l'Equipe de France même s'il n'a joué que quelques minutes, Florian Thauvin dispose d'une expérience qui pourrait être utile en sélection. « Que peut-il apporter à l’équipe de France ? Déjà sa qualité de footballeur. Pour moi, il est encore meilleur aujourd’hui qu’il ne l’était. Quand on devient plus mature, on a une tranquillité d’esprit… Son seul but est de faire gagner l’équipe. Après, quand on a la chance d’avoir dans un groupe un top joueur qui a une expérience incroyable en étant champion du monde, en sachant appréhender les événements, ça vous apaise » réagit d'abord Jean-Louis Leca, directeur sportif du RC Lens, où Thauvin a été recruté, pour Le Parisien.