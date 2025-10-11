Deschamps met Pogba au placard, «il faut le calmer un peu» !

Axel Cornic

Attaché de presse de l’équipe de France de 1983 à 2004, puis de 2010 à 2018, Philippe Tournon est une véritable page d’histoire du football français. Il en connait toutes les coulisses et tout récemment il a livré quelques anecdotes, notamment concernant une demande précise de Didier Deschamps concernant Paul Pogba.

L’histoire entre Paul Pogba et l’équipe de France est loin d’être linéaire. S’il a été l’un des piliers de la sélection, notamment lors du titre mondial en 2018, le milieu de terrain a souvent été exposé aux polémiques et connait surtout un énorme passage à vide depuis, puisque son dernier match remonte à 2022.

« Deschamps a été le premier à me dire : “Tu me dis qui tu envoies” » Attaché de presse de l’équipe de France jusqu’en 2018, Philippe Tournon a longtemps côtoyé Pogba et au micro de RMC il a livré une anecdote assez surprenant à son sujet, mais surtout au sujet de Didier Deschamps. « J'avais toute latitude pour le faire avec mes huit premiers sélectionneurs. Le neuvième, tout en me laissant une liberté de travail tout à fait appréciable, a été le premier à me dire : “Tu me dis qui tu envoies”. C’était Deschamps » a-t-il confié.