RC Lens - Départ aux Etats-Unis : La demande en direct pour Thauvin !

Axel Cornic

Appelé après le forfait de Bradley Barcola, Florian Thauvin a fait son retour en équipe de France après six ans d’absence. Et il l’a fêté comme il se doit, puisqu’il a marqué un but de grande classe face à l’Azerbaïdjan ce vendredi soir (3-0), qui semble avoir déjà convaincu quelques observateurs.

Véritable revenant, Florian Thauvin a gagné le droit de reporter le maillot de l’équipe de France. Après un passage au Mexique puis en Italie, le Champion du monde 2018 a décidé de retrouver la Ligue 1 cet été, en signant au RC Lens. Un choix fort qui s’est révélé payant, puisqu’il a retrouvé tout son talent avec les Sang et Or.

« Tant que tu as cette fraicheur d'esprit, tu ne lâches rien » C’est justement le tremplin lensois qui lui a permis de retrouver l’équipe de France et si certains sont persuadés que ce n’est qu’un passage express, d’autres pensent que Thauvin pourrait bien faire son trou en sélection. « Tant que tu as cette fraicheur d'esprit, tu ne lâches rien » a déclaré Gaël Clichy, sur RMC.