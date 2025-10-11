RC Lens - Départ aux Etats-Unis : La demande en direct pour Thauvin !

Appelé après le forfait de Bradley Barcola, Florian Thauvin a fait son retour en équipe de France après six ans d’absence. Et il l’a fêté comme il se doit, puisqu’il a marqué un but de grande classe face à l’Azerbaïdjan ce vendredi soir (3-0), qui semble avoir déjà convaincu quelques observateurs.
Véritable revenant, Florian Thauvin a gagné le droit de reporter le maillot de l’équipe de France. Après un passage au Mexique puis en Italie, le Champion du monde 2018 a décidé de retrouver la Ligue 1 cet été, en signant au RC Lens. Un choix fort qui s’est révélé payant, puisqu’il a retrouvé tout son talent avec les Sang et Or.
« Tant que tu as cette fraicheur d'esprit, tu ne lâches rien »
C’est justement le tremplin lensois qui lui a permis de retrouver l’équipe de France et si certains sont persuadés que ce n’est qu’un passage express, d’autres pensent que Thauvin pourrait bien faire son trou en sélection. « Tant que tu as cette fraicheur d'esprit, tu ne lâches rien » a déclaré Gaël Clichy, sur RMC.
« On espère le voir à la Coupe du Monde »
« Le travail finit toujours par payer. C'est valable sur le terrain, mais aussi dans la vie » a précisé l’ancien international français, qui voit bien Florian Thauvin participer à la Coupe du monde aux Etats-Unis, en fin de saison. « Il fait une super performance ce soir. On espère le voir à la Coupe du Monde, ça serait génial ».