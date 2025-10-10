Départ de l'OM : Thauvin a vécu une galère !

Parti une première fois de l'OM en 2015 pour Newcastle, Florian Thauvin a quitté une nouvelle fois le club phocéen quelques années plus tard. En effet, en 2021, arrivé au terme de son contrat qu'il n'a pas voulu prolonger, le champion du monde fait ses valises. Thauvin s'envole alors pour le Mexique, mais voilà qu'à l'autre bout du monde, ça n'a pas été facile pour lui.
Pablo Longoria a tout essayé pour retenir Florian Thauvin, ça n'a pas abouti. C'est ainsi qu'à l'été 2021, l'international français a quitté l'OM au terme de son contrat. Alors que le milieu offensif aurait pu rejoindre un grand club européen, Thauvin a surpris tout le monde. En effet, à l'époque, il s'était envolé pour le Mexique, rejoignant André-Pierre Gignac chez les Tigres
« Ça ne s’est pas passé comme je le souhaitais »
Parti à l'autre bout du monde après l'OM, Florian Thauvin a dû évoluer. En effet, revenant sur cette expérience au Mexique, l'actuel joueur du RC Lens a expliqué : « Ma première expérience au Mexique m’a permis de grandir sur le plan humain. J’étais loin, un peu esseulé, ça ne s’est pas passé comme je le souhaitais et il a fallu s’adapter ».
« Mon arrivée en Italie a marqué le début d’un nouveau cycle »
Le fait de jouer en Italie, à l'Udinese, a également fait changer Florian Thauvin. « Mon arrivée en Italie a marqué le début d’un nouveau cycle. J’ai décidé de changer radicalement ma façon de travailler, de m’alimenter, ma gestion du sommeil … J’ai la trentaine désormais et il fallait passer par ces ajustements pour avoir une bonne deuxième partie de carrière : il faut avoir des cannes pour faire démarrer la machine (rires). Le fait de jouer dans l’axe en Italie m’a également permis de progresser ; il y a moins d’espaces, il faut être plus juste techniquement, voir les choses avant … Toutes ces choses m’ont permis d’évoluer, de progresser encore, pour être ici aujourd’hui », a avoué celui qui a retrouvé l'équipe de France lors de ce rassemblement d'octobre.