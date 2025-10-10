Départ de l'OM : Thauvin a vécu une galère !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Parti une première fois de l'OM en 2015 pour Newcastle, Florian Thauvin a quitté une nouvelle fois le club phocéen quelques années plus tard. En effet, en 2021, arrivé au terme de son contrat qu'il n'a pas voulu prolonger, le champion du monde fait ses valises. Thauvin s'envole alors pour le Mexique, mais voilà qu'à l'autre bout du monde, ça n'a pas été facile pour lui.

Pablo Longoria a tout essayé pour retenir Florian Thauvin, ça n'a pas abouti. C'est ainsi qu'à l'été 2021, l'international français a quitté l'OM au terme de son contrat. Alors que le milieu offensif aurait pu rejoindre un grand club européen, Thauvin a surpris tout le monde. En effet, à l'époque, il s'était envolé pour le Mexique, rejoignant André-Pierre Gignac chez les Tigres

« Ça ne s’est pas passé comme je le souhaitais » Parti à l'autre bout du monde après l'OM, Florian Thauvin a dû évoluer. En effet, revenant sur cette expérience au Mexique, l'actuel joueur du RC Lens a expliqué : « Ma première expérience au Mexique m’a permis de grandir sur le plan humain. J’étais loin, un peu esseulé, ça ne s’est pas passé comme je le souhaitais et il a fallu s’adapter ».