Adrien Rabiot : Le retournement de situation inattendu à Paris !

Axel Cornic

L’équipe de France était de retour à Paris ce vendredi soir, avec la rencontre face à l’Azerbaïdjan sur la pelouse du Parc des Princes (3-0). Un endroit assez spécial pour certains joueurs comme Adrien Rabiot, qui n’a pas toujours reçu un accueil chaleureux dans l’enceinte de la Porte d'Auteuil.

A chaque retour, on se pose la même question. Ancien du PSG, notamment passé par l’OM récemment, Adrien Rabiot n’est pas vraiment le bienvenu à Paris. Et on l’a vu à maintes reprises, que ce soit avec son club ou même sous les couleurs de l’équipe de France, avec son lot de sifflets et de quolibets.

Surprise pour Rabiot Ce n’était toutefois pas le cas ce vendredi ! A la surprise générale, pas de sifflets pour le milieu de terrain qui évolue désormais à l’AC Milan, puisqu’il a plutôt été applaudi lors de son but. Et forcément, le principal intéressé était très heureux après le coup de sifflet final.