OM - Départ de Rabiot : Le mea culpa de Pierre Ménès !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Adrien Rabiot parti au Milan AC, l'OM a accueilli Matt O'Riley et Arthur Vermeeren en fin de mercato pour se renforcer au milieu de terrain. Deux recrues qui étaient initialement loin de convaincre les observateurs, Pierre Ménès le premier. Quelques semaines plus tard, les vestes se retournent pour le Danois et le Belge, et le journaliste n'a pas manqué de faire son mea culpa.

En voyant Matt O'Riley et Arthur Vermeeren débarquer à l'OM pour remplacer Adrien Rabiot, Pierre Ménès n'était pas le plus emballé. Il y a quelques semaines, pessimiste, le journaliste sportif avait confié : « Au milieu de terrain, il fallait remplacer le trou béant du départ d’Adrien Rabiot. Le choix s’est porté sur deux jeunes joueurs. O’Riley arrive de Brighton et Vermeeren arrive lui de Leipzig. Ce sont des prêts. Ce sont des jeunes joueurs. Ce sont des paris. Il est bien évident qu’aucun des deux ne semble susceptible d’approcher le niveau que pouvait avoir Adrien Rabiot. Mais bon voilà, Rabiot est parti au Milan AC et on verra à l’usage si son départ est une catastrophe pour l’OM ou pas ».

« Un cocktail remarquable » Il n'aura finalement pas fallu longtemps à Matt O'Riley et Arthur Vermeeren pour mettre tout le monde d'accord avec l'OM. Au cours des dernières semaines, le Danois et le Belge ont impressionné. Pierre Ménès a alors quelque peu revu sa position, expliquant notamment sur Youtube : « Ce Matt O'Riley, c'est vraiment une trouvaille. Comme le Belge, Vermeeren, qu'il ne faut pas laisser de côté et que je trouve excellent aussi. Ces jeunes, O'Riley et Vermeeren, c'est un excellent cocktail, un cocktail remarquable ».