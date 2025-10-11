Mbappé : Le gros coup de gueule après la dernière polémique !

Axel Cornic

Au lendemain de la victoire de l’équipe de France face à l’Azerbaïdjan (3-0), tout le monde ne parle que d’une seule chose : la blessure de Kylian Mbappé. Le capitaine des Bleus était déjà en délicatesse avec sa cheville après le dernier match avec le Real Madrid et forcément, le choix de Didier Deschamps de l’aligner titulaire est pointé du doigt.

Auteur d’un excellent début de saison, Kylian Mappé pourrait être absent quelques temps. Sa sortie sur blessure lors du dernier match de l’équipe de France inquiète tout le monde, même si on ne connait pas encore le diagnostic précis. Et après l’affaire avec le PSG à la suite des blessures d’Ousmane Dembélé ainsi que de Désiré Doué, c’est une nouvelle polémique qui semble se dessiner pour Didier Deschamps.

« Tous les joueurs comme Mbappé sont soumis à une cadence infernale » Il n’a pas fallu attendre longtemps pour voir les première critiques fuser, mais le sélectionneur de l’équipe de France a tout de même des nombreux soutiens. « Non, il faut arrêter avec ce sujet. C'est un épiphénomène. Tous les joueurs de football de haut niveau comme Mbappé sont soumis à une cadence infernale » a expliqué Pascal Dupraz, sur RMC.