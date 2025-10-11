Florian Thauvin à Paris, le rêve se réalise !

Alexis Brunet

Vendredi soir, l’équipe de France est venue à bout de l’Azerbaïdjan en s’imposant 3-0. Entré en fin de match au Parc des princes, Florian Thauvin a inscrit un magnifique but, six ans après son dernier en sélection. Forcément, après le match, l’attaquant était très ému et il a même affirmé être comme dans un rêve.

C’est ce qui s’appelle un retour en fanfare. Après six années sans avoir été appelé en sélection, Florian Thauvin a fêté son retour par un but seulement une minute après son entrée en fin de match face à l’Azerbaïdjan. Malgré son passé de joueur de l’OM, l’attaquant de 32 ans a fait se lever tout le Parc des princes grâce à un magnifique ciseau qui a parachevé la victoire des Bleus (3-0).

Thauvin comme dans un rêve Forcément, après la rencontre, Florian Thauvin était sur un petit nuage. L’attaquant du RC Lens a avoué avoir rêvé de ce moment, après tout ce qu’il a traversé. Ses propos sont rapportés par Foot Mercato. « J’avoue que j’ai des étoiles dans les yeux ce soir. Je suis comme un enfant, une grande fierté, beaucoup de bonheur, déjà de pouvoir remettre le maillot des Bleus. C’est quelque chose qui me tient à cœur. C’est quelque chose de très important pour moi. D’avoir ces quelques minutes et de pouvoir marquer un but devant mon fils, c’est la première fois qu’il me voit en équipe de France, c’est un moment important pour ma famille et moi. J’ai rêvé de ce moment. »