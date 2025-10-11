Benzema : La décision historique de Didier Deschamps

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce vendredi, dans les dernières minutes du match contre l’Azerbaïdjan, Didier Deschamps a décidé de faire entrer Florian Thauvin, absent en équipe de France depuis six ans. Un retour qui a permis au Lensois de battre un record : celui du plus grand écart entre deux sélections, surpassant Vikash Dhorasoo et Karim Benzema.

Profité des absences en attaque et plus précisément du forfait de dernière minute de Bradley Barcola pour faire son retour en équipe de France, Florian Thauvin a eu l’occasion d’enfiler le maillot bleu ce vendredi, face à l’Azerbaïdjan (3-0). Entré en jeu à la 82e, l’attaquant du RC Lens, qui n’avait plus joué en sélection depuis 2019, a même eu le temps de s’illustrer en inscrivant un superbe but.

Record battu pour Thauvin En décidant de faire entrer le champion du monde 2018, Didier Deschamps est donc à l’origine d’un nouveau record en équipe de France. Avec cette nouvelle apparition en Bleu, Florian Thauvin signe le plus grand écart entre deux sélections en termes de matches manqués, soit 77 en cas d'apparition, la dernière remontant au 11 juin 2019, contre Andorre.