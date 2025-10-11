Thauvin à Paris : Le gros coup préparé durant l’été !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vendredi soir, Florian Thauvin a participé à la victoire de l'Equipe de France au Parc des Princes (Paris) face à l'Azerbaïdjan en inscrivant le 3ème but quelques secondes seulement après son entrée en jeu d'un magnifique geste technique. Le joueur de 32 ans faisait son retour chez les Bleus, lui qui réalise un bon début de saison au RC Lens. Jean-Louis Leca, son directeur sportif, a vu venir le coup.

Figure de l'OM, Florian Thauvin a fait son grand retour en Ligue 1 cet été en acceptant de débarquer au RC Lens. Le club l'a convaincu notamment grâce à la présence de Jean-Louis Leca au poste de directeur sportif puisque les deux hommes ont joué ensemble à Bastia. D'ailleurs ce dernier a évoqué un retour en Equipe de France avec lui au moment des négociations.

Thauvin voulait retourner en Equipe de France Absent de la liste initiale de Didier Deschamps, Florian Thauvin est finalement de la partie avec les Bleus pour ce rassemblement. Et il a vécu une grande soirée en remplaçant Mbappé en fin de match, inscrivant tout de suite un magnifique but dans la foulée. Un rêve dont il avait déjà parlé avant son arrivée à Lens. « Je lui en avais parlé. J’étais persuadé qu’il pouvait y arriver. Après, je ne vais pas vous mentir, je ne pensais pas que ça irait aussi vite. Mais quand on voit le début canon qu’il a réalisé avec l’équipe (avec notamment deux buts en sept matchs), son intégration… Comme nous, les gens sont Pi et s’aperçoivent qui est vraiment Flo » confie Jean-Louis Leca au Parisien.