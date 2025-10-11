«Je me suis dit qu’il y avait un problème...» : La grosse frayeur avec Florian Thauvin !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour en Ligue 1 avec le RC Lens cette saison, Florian Thauvin a été appelé pour retrouver l'Equipe de France au dernier moment pour remplacer Bradley Barcola. Le joueur de 32 ans a donc fait un retour très attendu et réclamé par de nombreux supporters. Jean-Louis Leca ne s'y attendait pas et a cru recevoir une mauvaise nouvelle le concernant au départ.

Présent au RC Lens cette saison, Florian Thauvin a sûrement été convaincu par la présence de Jean-Louis Leca au poste de directeur sportif du club. Les deux hommes se connaissent puisqu'ils avaient joué ensemble à Bastia. Forcément, l'annonce de l'attaquant français était une excellente nouvelle même si Leca s'est fait une petite frayeur.

Thauvin convoqué par Deschamps, c'est la surprise Pas présent dans la liste initiale pour ce rassemblement de l'Equipe de France, Florian Thauvin a finalement été appelé au dernier moment. Une situation qui a surpris Jean-Louis Leca. « Quels ont été vos premiers mots envers lui quand il a reçu la convocation et que vous a-t-il dit ? Il m’a envoyé un message : tu es là ? Je me suis dit qu’il y avait un problème, qu’il avait passé une écho, une pointe quelque part, et je lui ai vite téléphoné. Il m’a dit : tu es assis ? On vient de m’appeler… Et je l’ai félicité » répond-il au Parisien.