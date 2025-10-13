«Un très bon moment» : Kylian Mbappé dévoile sa belle relation à Paris

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Désormais au Real Madrid, Kylian Mbappé a assisté avant la trêve internationale à la rencontre entre le LOSC, où évolue son petit frère Ethan, et le PSG, son ancien club. L’occasion pour lui de croiser Luis Enrique, avec qui l’international français des liens forts se sont crées dans la capitale.

L’histoire entre Kylian Mbappé et le PSG aura donc durée sept années, jusqu’à la fin de l’histoire en 2024, avec la signature libre de l’attaquant français au Real Madrid. Durant cette période, plusieurs entraîneurs se sont succédé sur le banc de touche, dont évidemment Luis Enrique, grand artisan du sacre en Ligue des champions. Interrogé par Movistar, Kylian Mbappé est revenu sur sa relation avec l’entraîneur du Paris SG.

« J’ai passé un très bon moment avec lui » « Je l’ai vu il y a deux jours, parce qu’il est allé au match Lille-PSG et je l’ai vu sur le parking. Une très bonne personne et un excellent entraîneur. J’ai eu une très bonne relation avec lui et je lui souhaite le meilleur dans la vie. En tant qu’entraîneur, j’ai passé un très bon moment avec lui à Paris », explique Mbappé, rapporté par Foot Mercato.