Cinq renforts arrivent au PSG !

Amadou Diawara

Il y a quelques semaines, le PSG a été frappé par une malédiction. En effet, Luis Enrique a vu tous ses meilleurs éléments intégrer un à un l'infirmerie. Mais heureusement pour l'entraineur du PSG, cinq joueurs devraient faire leur retour contre le RC Strasbourg ce vendredi soir : Joao Neves, Senny Mayulu, Fabian Ruiz, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué.

Depuis quelques semaines, Luis Enrique souffre d'une pénurie de joueurs. En effet, le coach du PSG a été contraint de bricoler lors des derniers matchs, et ce, parce que la quasi-totalité de ses titulaires habituels étaient à l'infirmerie.

Cinq joueurs du PSG quittent l'infirmerie Heureusement pour Luis Enrique et pour le PSG, plusieurs joueurs ont pu profiter de la trêve internationale du mois d'octobre pour se remettre de leurs blessures. En effet, cinq pensionnaires du club parisien devraient signer leur grand retour lors de la prochaine journée de Ligue 1.