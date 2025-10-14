Karim Benzema : Le très gros coup qui se prépare au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté en 2023 par le PSG, Lucas Hernandez en a profité pour largement remplir son armoire à trophées. L’ancien joueur du Bayern Munich est même devenu le quatrième joueur français le plus titré avec 22 trophées au total. Et il a bien l’intention de rattraper Karim Benzema et ses 34 titres.

Passé par certains des plus grands clubs du monde, Lucas Hernandez a surtout profité du fait de jouer au Bayern Munich mais également au PSG pour s’offrir l’un des plus beaux palmarès du football français. Avec 22 trophées, il est même le quatrième tricolore le plus titré de l’histoire du foot derrière Karim Benzema (34), Kingsley Coman (28) et Franck Ribéry (23), à égalité avec Bixente Lizarazu et Presnel Kimpembe. Mais Lucas Hernandez a bien l’intention de rattraper l’ancien attaquant du Real Madrid.

Hernandez veut rattraper Benzema « Je le savais, oui, car on me l’a déjà dit. Ça récompense beaucoup de travail et me procure énormément de fierté. Quand tu débutes chez les pros, jamais tu n’imagines atteindre un tel chiffre. C’est quelque chose d’extraordinaire. Et croyez-moi, je ne suis pas blasé. Je joue au foot pour étoffer mon palmarès. Je vis pour les titres et j’exècre la défaite depuis mon plus jeune âge. J’aime lutter, j’ai ça en moi. Cette dalle m’habite dès le matin et ne me quitte jamais. À notre niveau, l’essentiel n’est pas de participer, mais bien de gagner. Quand tu disputes une finale, ça n’est pas pour regarder l’adversaire se congratuler à la fin du match. On se souvient seulement des vainqueurs », confie-t-il dans une interview accordée au Parisien avant de poursuivre en expliquant qu’il espère battre le record de Karim Benzema.