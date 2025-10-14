Dembélé - Barcola : Le PSG reçoit enfin une bonne nouvelle !

Amadou Diawara

Ces dernières semaines, le PSG est en pénurie de joueurs. En effet, l'infirmerie du club était pleine juste avant la trêve internationale. Heureusement pour Luis Enrique, cinq joueurs devraient faire leur retour contre Strasbourg ce vendredi soir : Joao Neves, Senny Mayulu, Fabian Ruiz, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué. De surcroit, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola pourraient également être de la partie pour la prochaine journée de Ligue 1.

Victimes de pépins physiques, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola ont manqué le dernier rassemblement de l'équipe de France. En effet, Didier Deschamps a dû faire sans les deux attaquants du PSG pour la réception de l'Azerbaïdjan vendredi (3-0) et pour le déplacement en Islande ce lundi (2-2).

PSG-Strasbourg : Dembélé et Barcola sur le retour ? Heureusement pour le PSG, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé pourraient retrouver la compétition dès ce vendredi soir. D'après les indiscrétions de RMC Sport, les deux attaquants français auraient une chance d'être aptes pour la réception du RC Strasbourg, même si l'incertitude plane encore. En ce qui concerne Bradley Barcola, le PSG ne veut prendre aucun risque. Ainsi, le numéro 29 de Luis Enrique devrait se tester dans les prochains jours. De son côté, Ousmane Dembélé va mieux, même si, là encore, le PSG compte jouer la carte de la prudence.