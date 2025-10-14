Le PSG recalé au mercato : Elle balance tout sur sa décision !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dans la dernière année de son contrat avec le FC Barcelone, Alexia Putellas était courtisée ces dernières semaines. En effet, la star du football espagnol s'est retrouvée annoncée dans le viseur du PSG. Malgré cet intérêt, Putellas a choisi de rester en Catalogne et elle s'est d'ailleurs expliqué sur sa décision de recaler la proposition parisienne.

Pour s'offrir Alexia Putellas, le PSG était prêt à sortir de gros moyens. Voulant visiblement recruter la star du football féminin et du FC Barcelone, le club de la capitale était prêt à payer sa clause libératoire, d'environ 1M€, et lui offrir un contrat de 4 ans. Une proposition qui a fait beaucoup de bruit dans la presse, mais qui n'a pas abouti puisque Putellas a donc choisi de rester à Barcelone.

« Quand cette offre est arrivée, ça s'est passé comme avec le reste des propositions » Ayant une offre du PSG entre les mains, Alexia Putellas a donc préféré continuer son histoire avec le FC Barcelone. Interrogée par Sport sur cette proposition parisienne, le double Ballon d'Or a expliqué ce mardi : « Quand cette offre est arrivée, ça s'est passé comme avec le reste des propositions. J'ai parlé avec le club : "Que se passe-t-il ? Que voulez-vous ? Vous comptez sur moi ou non ?". Le débat s'est terminé là. Le présent, c'est le maillot que je porte ».