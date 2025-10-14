Mercato : Zinedine Zidane va signer, il annonce un «événement planétaire»

Amadou Diawara

Alors que Didier Deschamps va quitter les Bleus après la Coupe du Monde 2026, Zinedine Zidane devrait prendre sa place en tant que sélectionneur. D'après Christophe Dugarry, le Ballon d'Or 98 est déjà assuré de prendre les rênes de l'équipe de France à la rentrée 2026-2026. D'ailleurs, Philippe Diallo - le président de la FFF - pourrait organiser un « événement planétaire » pour officialiser la nomination de Zinedine Zidane.

Didier Deschamps est sous contrat jusqu'au 31 juillet 2026 avec la FFF. Comme l'a annoncé le sélectionneur de l'équipe de France, il ne compte pas rempiler. En effet, Didier Deschamps a décidé de quitter son poste après la prochaine Coupe du Monde.

«Peut-être qu’il veut en faire des caisses» Présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce lundi, Christophe Dugarry a annoncé que l'héritier de Didier Deschamps avait déjà été choisi. Selon ses dires, Zinedine Zidane va devenir le nouveau sélectionneur de l'équipe de France à la rentrée 2026-2027. « Si ce n'est pas le moment d'officialiser la nomination de Zinedine Zidane à la tête des Bleus ? C’est le moment d’annoncer quoi ? Tout le monde sait que ça va être lui. Tout le monde le sait. Tu veux que ce soit qui d’autre ? Après, c’est Deschamps qui va valider le planning. C’est lui qui va dire: "J’ai peur que ça perturbe mon équipe, ce n’est pas le bon moment, attendons encore un peu" », a affirmé Christophe Dugarry, le grand ami de Zinedine Zidane.