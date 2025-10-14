Mercato : Zinedine Zidane va signer, il annonce un «événement planétaire»

Alors que Didier Deschamps va quitter les Bleus après la Coupe du Monde 2026, Zinedine Zidane devrait prendre sa place en tant que sélectionneur. D'après Christophe Dugarry, le Ballon d'Or 98 est déjà assuré de prendre les rênes de l'équipe de France à la rentrée 2026-2026. D'ailleurs, Philippe Diallo - le président de la FFF - pourrait organiser un « événement planétaire » pour officialiser la nomination de Zinedine Zidane.
Didier Deschamps est sous contrat jusqu'au 31 juillet 2026 avec la FFF. Comme l'a annoncé le sélectionneur de l'équipe de France, il ne compte pas rempiler. En effet, Didier Deschamps a décidé de quitter son poste après la prochaine Coupe du Monde.
«Peut-être qu’il veut en faire des caisses»
Présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce lundi, Christophe Dugarry a annoncé que l'héritier de Didier Deschamps avait déjà été choisi. Selon ses dires, Zinedine Zidane va devenir le nouveau sélectionneur de l'équipe de France à la rentrée 2026-2027. « Si ce n'est pas le moment d'officialiser la nomination de Zinedine Zidane à la tête des Bleus ? C’est le moment d’annoncer quoi ? Tout le monde sait que ça va être lui. Tout le monde le sait. Tu veux que ce soit qui d’autre ? Après, c’est Deschamps qui va valider le planning. C’est lui qui va dire: "J’ai peur que ça perturbe mon équipe, ce n’est pas le bon moment, attendons encore un peu" », a affirmé Christophe Dugarry, le grand ami de Zinedine Zidane.
«Faire venir Zidane en équipe de France, ce n’est pas anodin»
A en croire Christophe Dugarry, Philippe Diallo - le président de la FFF - pourrait marquer le coup pour officialiser la nomination de Zinedine Zidane à la place de Didier Deschamps. « Le timing de l'annonce ? Ça ne va rien changer, ni pour Deschamps, ni pour Zizou qui se prépare. Le président de la fédération (Philippe Diallo) veut peut-être aussi en faire un événement comme quoi il recrute Zidane, peut-être qu’il veut en faire des caisses. Faire venir Zidane en équipe de France, ce n’est pas anodin non plus. Peut-être qu’il veut y mettre les formes, pour faire de ce moment-là un événement planétaire. Je n’en sais rien comment il veut le préparer. Mais sincèrement, ça ne changera rien, on sait que c’est lui. À partir du moment où Zizou a été candidat, il devenait l’élu. Tout simplement », a conclu le champion du monde 98.