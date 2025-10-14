Mercato : C'est terminé pour Zinedine Zidane, l'annonce en direct !

Amadou Diawara

Comme l'a annoncé Didier Deschamps, il va quitter son poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde 2026. Pressenti pour prendre sa place, Zinedine Zidane a avoué que c'était un rêve pour lui de prendre les rênes des Bleus. Interrogé ce lundi, Christophe Dugarry a affirmé que le Ballon d'Or 98 allait succéder à Didier Deschamps.

Lié à la FFF jusqu'au 31 juillet 2026, Didier Deschamps ne va pas prolonger. En effet, le sélectionneur de l'équipe de France a annoncé qu'il allait quitter son poste dès la fin de la prochaine Coupe du Monde.

Zidane, le digne héritier de Deschamps en Bleu Lors d'un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, Zinedine Zidane a avoué qu'il rêvait de prendre la place de Didier Deschamps à la tête des Bleus. « Je me sens légitime en équipe de France, où j'ai joué et passé pratiquement 12, 13 ou 14 ans comme joueur. Bien sûr, c'est un rêve, j'ai hâte (...) Mais le moment venu, ce sera un grand plaisir si l'occasion se présente. J'ai mis ma carrière entre parenthèses un moment, mais je me sens pleinement entraîneur », a confié Zinedine Zidane lors du Festival Dello Sport. D'après Christophe Dugarry, le Ballon d'Or 98 va voir son souhait être exaucé.