Transfert à 100M€ au PSG : C'est validé ?

Déjà intéressé par Bradley Barcola l'été dernier, Liverpool pourrait revenir à la charge l'été prochain avec une offre avoisinant les 100M€. Après avoir affiché sa volonté de conserver son ailier, le PSG doit-il envisager de vendre Barcola dans les prochains ?
C'est peut-être un dossier qui va animer les prochains mois du côté du PSG. En effet, Bradley Barcola est confronté à une énorme concurrence dans le secteur offensif avec Khvicha Kvaratskhelia ou encore Désiré Doué qui a pris une nouvelle dimension à Paris. Une situation qui pourrait inciter Liverpool de revenir à la charge.
Liverpool va lâcher 100M€ pour Barcola ?
En effet, selon les informations de Média Foot, Liverpool serait prêt à toutes les folies pour recruter Bradley Barcola. Une offre avoisinant les 100M€ serait en préparation alors que les Reds étaient prêts l'été dernier à lâcher 80M€. La question est désormais de savoir si le PSG sera cette fois-ci ouvert à une vente.
Le PSG va encore dire non ?
Et pour cause, l'été dernier, alors que Liverpool était déjà très chaud pour recruter Bradley Barcola, le PSG s'était montré catégorique en refusant de vendre l'ancien ailier de l'OL malgré l'opportunité de récupérer 80M€. Reste désormais à savoir quelle sera la réaction du PSG si un chèque de 100M€ arrive sur la table dans les prochains mois.
Selon vous, le PSG doit-il accepter de vendre Barcola pour 100M€ ?