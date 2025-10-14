Transfert à 100M€ au PSG : C'est validé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà intéressé par Bradley Barcola l'été dernier, Liverpool pourrait revenir à la charge l'été prochain avec une offre avoisinant les 100M€. Après avoir affiché sa volonté de conserver son ailier, le PSG doit-il envisager de vendre Barcola dans les prochains ?

C'est peut-être un dossier qui va animer les prochains mois du côté du PSG. En effet, Bradley Barcola est confronté à une énorme concurrence dans le secteur offensif avec Khvicha Kvaratskhelia ou encore Désiré Doué qui a pris une nouvelle dimension à Paris. Une situation qui pourrait inciter Liverpool de revenir à la charge.

Liverpool va lâcher 100M€ pour Barcola ? En effet, selon les informations de Média Foot, Liverpool serait prêt à toutes les folies pour recruter Bradley Barcola. Une offre avoisinant les 100M€ serait en préparation alors que les Reds étaient prêts l'été dernier à lâcher 80M€. La question est désormais de savoir si le PSG sera cette fois-ci ouvert à une vente.