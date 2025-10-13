Transfert de Lamine Yamal au PSG : Le Qatar a tranché !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir attiré plusieurs stars dans la capitale depuis le rachat du PSG, le Qatar serait prêt à récidiver avec Lamine Yamal, selon les informations du journaliste Romain Molina. Cependant, le site Foot Mercato réfute l'existence d'une telle ambition, et ce malgré un intérêt de longue date du club pour le crack espagnol.

Depuis l’arrivée de Luis Enrique à sa tête, le PSG a mis de côté sa politique de stars pour se concentrer sur le collectif. Et pourtant, à en croire le journaliste Romain Molina, Lamine Yamal serait la grande priorité de l’état-major qatari à l’avenir. « A Doha on a dit : "on le veut". Ils ont décidé : "On le veut, quoi qu'il arrive un jour, il nous le faut". Et vous connaissez aussi les liens très proches entre Jorge Mendes et les décideurs qataris », a-t-il expliqué dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube.

Lamine Yamal au PSG, c’est faux ? Une information contredite par Foot Mercato ce lundi. Le site spécialisé affirme que cette rumeur est « totalement infondée », écartant l’idée que le PSG et le Qatar souhaitaient mettre la main sur le crack du FC Barcelone, comme le club avait pu faire en 2017 avec Neymar.