Transfert de Lamine Yamal au PSG : Le Qatar a tranché !

Après avoir attiré plusieurs stars dans la capitale depuis le rachat du PSG, le Qatar serait prêt à récidiver avec Lamine Yamal, selon les informations du journaliste Romain Molina. Cependant, le site Foot Mercato réfute l'existence d'une telle ambition, et ce malgré un intérêt de longue date du club pour le crack espagnol.
Depuis l’arrivée de Luis Enrique à sa tête, le PSG a mis de côté sa politique de stars pour se concentrer sur le collectif. Et pourtant, à en croire le journaliste Romain Molina, Lamine Yamal serait la grande priorité de l’état-major qatari à l’avenir. « A Doha on a dit : "on le veut". Ils ont décidé : "On le veut, quoi qu'il arrive un jour, il nous le faut". Et vous connaissez aussi les liens très proches entre Jorge Mendes et les décideurs qataris », a-t-il expliqué dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube.
Lamine Yamal au PSG, c’est faux ?
Une information contredite par Foot Mercato ce lundi. Le site spécialisé affirme que cette rumeur est « totalement infondée », écartant l’idée que le PSG et le Qatar souhaitaient mettre la main sur le crack du FC Barcelone, comme le club avait pu faire en 2017 avec Neymar.
Un intérêt de longue date
Ce n’est pas la première fois que le nom de Lamine Yamal est évoqué du côté du PSG, qui s’intéresse depuis longtemps à la pépite de 18 ans. L’année dernière, la presse espagnole évoquait la somme de 200 millions, un montant crédible selon les révélations du Parisien à l’époque. Reste à voir si le PSG passera à la vitesse supérieure dans le futur…