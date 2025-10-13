Mercato - PSG : Luis Enrique a déniché l'héritier de Mbappé !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid il y a un peu plus d'un an. Alors que Gonçalo Ramos est à la peine cette saison, Luis Enrique aurait jeté son dévolu sur Endrick. En effet, le coach du PSG estime que le buteur brésilien a le potentiel pour réaliser de grandes choses au sein de son projet.

Après sept années de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a décidé de rejoindre le club de ses rêves. En fin de contrat le 30 juin 2024, la star de 26 ans a signé librement et gratuitement au Real Madrid.

Endrick, le successeur de Mbappé au PSG ? Pour pallier le départ de Kylian Mbappé, Luis Enrique comptait miser sur Gonçalo Ramos dans un premier temps. Toutefois, le buteur portugais s'est blessé dès la première journée de Ligue 1 la saison dernière. Et depuis son retour à la compétition, Gonçalo Ramos n'a jamais retrouvé une place de titulaire à part entière. Luis Enrique préférant aligner Ousmane Dembélé, ailier de formation, en tant qu'attaquant axial. Et quand le numéro 10 du PSG est absent, Gonçalo Ramos est loin d'être le premier choix en pointe.