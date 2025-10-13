Mercato - PSG : Le prochain club de Barcola annoncé par un autre joueur ?

Amadou Diawara

Etincelant sous les couleurs de l'OL, Bradley Barcola a tapé dans l'œil de la direction du PSG. A tel point que les hautes sphères parisiennes ont déboursé environ 45M€ pour s'attacher les services de l'attaquant de 23 ans. Interrogé sur un potentiel retour à l'OL, Castello Lukeba a confié qu'il était prêt à le faire si Bradley Barcola le suivait.

Auteur de prestations XXL à l'OL lors de la saison 2022-2023, Bradley Barcola a alarmé le PSG. Tombée sous le charme de l'attaquant de 23 ans, la direction du club rouge et bleu a fait le nécessaire pour le recruter. En effet, les Parisiens ont déboursé environ 45M€ pour faire plier les Gones.

Lukeba veut revenir à l'OL avec Barcola Transféré de l'OL au RB Leipzig lors de l'été 2023, Castello Lukeba a reconnu qu'il était prêt à revenir un jour à Lyon avec Bradley Barcola. « Est-ce que je reviendrai un jour à l'Olympique Lyonnais ? Franchement, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Mais bien sûr que je ne ferme pas du tout la porte, ce serait un plaisir de revenir là où tout a commencé », a-t-il confié, avant d'en remettre une couche.