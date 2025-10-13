Mercato : Le PSG change d'entraîneur, l'enfer débute !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Joueur du PSG entre 2020 et 2022, Rafinha n'a pas connu la meilleure des expériences au sein du club de la capitale. La faute à Mauricio Pochettino ? Réclamé initialement par Thomas Tuchel, l'ancien du FC Barcelone a vu l'Allemand se faire virer et c'est ensuite l'Argentin qui a pris la succession sur le banc de touche. Les débuts des problèmes alors pour Rafinha.

« Je savais déjà qu'il ne m'aimait pas » La nomination de Mauricio Pochettino comme entraîneur du PSG a donc été fatale pour Rafinha. A ce propos, pour Charla Podcast, le Brésilien a raconté : « Ces trois mois avec Tuchel ont été bons, je jouais. (…) À Noël, Pochettino est arrivé, là je savais déjà qu'il ne m'aimait pas. Quand il entraînait Tottenham, mon agent a tenté le transfert, mais il a dit : "oublie, il ne va pas compter sur toi" ».