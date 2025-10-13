Mercato : Le PSG change d'entraîneur, l'enfer débute !

Arrivé au PSG en 2020, Rafinha avait été recruté sous l'impulsion de Thomas Tuchel. Le fait est que quelques mois plus tard, l'entraîneur allemand a été viré et c'est Mauricio Pochettino qui a pris place sur le banc parisien. Un changement qui a alors été fatal au Brésilien. En effet, c'est à ce moment-là que le calvaire a débuté pour Rafinha à Paris.
« Je savais déjà qu'il ne m'aimait pas »
La nomination de Mauricio Pochettino comme entraîneur du PSG a donc été fatale pour Rafinha. A ce propos, pour Charla Podcast, le Brésilien a raconté : « Ces trois mois avec Tuchel ont été bons, je jouais. (…) À Noël, Pochettino est arrivé, là je savais déjà qu'il ne m'aimait pas. Quand il entraînait Tottenham, mon agent a tenté le transfert, mais il a dit : "oublie, il ne va pas compter sur toi" ».
« Je savais que je n'aurais qu'une ou deux chances »
« En janvier 2021, j'ai attrapé le Covid, je suis resté un mois très mal. Je suis revenu en sachant que l'entraîneur ne m'aimait pas. Je savais que je n'aurais qu'une ou deux chances, si je ne les saisissais pas, j'étais dehors », a poursuivi Rafinha.