Transfert - PSG : Une offre de plus de 100M€ va partir !

En fin de contrat le 30 juin 2028 avec le PSG, Bradley Barcola serait dans le collimateur de Liverpool. D'ailleurs, les Reds seraient prêts à casser leur tirelire pour convaincre les Parisiens de vendre leur numéro 29. En effet, la direction du club anglais serait disposée à formuler une offre de plus de 100M€ pour finaliser le transfert de Bradley Barcola en 2026.
Etincelant sous les couleurs de l'OL, Bradley Barcola a alarmé la direction du PSG. A tel point que les dirigeants parisiens ont dégainé une offre d'environ 45M€ pour faire plier ceux des Gones.
Le PSG va repasser à l'offensive pour Barcola
Egalement tombé sous le charme de Bradley Barcola, Liverpool a vu le PSG lui passer devant sur ce dossier lors de l'été 2023. Malgré cet échec, les Reds sont revenus à la charge l'été dernier, sans succès. Déterminé à boucler la signature de Bradley Barcola, le club anglais compterait retenter une nouvelle fois sa chance en 2026, comme révélé par Media Foot.
Transfert de Barcola : Le PSG de négocier pour moins de 100M€
A en croire Media Foot, Liverpool n'aurait pas encore fait une croix sur Bradley Barcola, bien au contraire. D'ailleurs, le club emmené par Arne Slot aurait décidé de lancer une nouvelle offensive. Et il serait fort probable que la prochaine offre des Reds dépasse les 100M€. Le PSG refusant catégoriquement de négocier en cas de proposition inférieure.