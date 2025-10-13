Transfert - PSG : Une offre de plus de 100M€ va partir !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2028 avec le PSG, Bradley Barcola serait dans le collimateur de Liverpool. D'ailleurs, les Reds seraient prêts à casser leur tirelire pour convaincre les Parisiens de vendre leur numéro 29. En effet, la direction du club anglais serait disposée à formuler une offre de plus de 100M€ pour finaliser le transfert de Bradley Barcola en 2026.

Etincelant sous les couleurs de l'OL, Bradley Barcola a alarmé la direction du PSG. A tel point que les dirigeants parisiens ont dégainé une offre d'environ 45M€ pour faire plier ceux des Gones.

Le PSG va repasser à l'offensive pour Barcola Egalement tombé sous le charme de Bradley Barcola, Liverpool a vu le PSG lui passer devant sur ce dossier lors de l'été 2023. Malgré cet échec, les Reds sont revenus à la charge l'été dernier, sans succès. Déterminé à boucler la signature de Bradley Barcola, le club anglais compterait retenter une nouvelle fois sa chance en 2026, comme révélé par Media Foot.