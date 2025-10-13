Transfert : Le Real Madrid va recaler le PSG !

Amadou Diawara

Pour étoffer la pointe de son attaque, le PSG de Luis Enrique aimerait s'attacher les services d'Endrick. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à payer une somme folle pour recruter le buteur brésilien de 19 ans lors du prochain mercato hivernal. Toutefois, le Real Madrid refuserait catégoriquement de vendre Endrick.

Arrivé au Real Madrid lors de l'été 2024, Endrick est engagé jusqu'au 30 juin 2030. Toutefois, l'international brésilien pourrait changer d'air dès le prochain mercato hivernal.

Le Real Madrid refuse de vendre Endrick Tombé sous le charme d'Endrick, Luis Enrique voudrait voir sa direction boucler son transfert lors du prochain mercato hivernal. D'après Defensa Central, les hautes sphères du PSG seraient prêtes à faire des folies sur le plan financier pour exaucer le souhait de leur entraineur. Toutefois, le Real Madrid devrait plomber les plans parisiens.