Départ de Mbappé : Le scénario qui va tout changer en 2026 !

Amadou Diawara

Classée première du groupe D en éliminatoires à la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France de Kylian Mbappé pourrait composter son billet pour la compétition dès ce lundi soir. En déplacement en Islande, les Bleus seront assurés d'aller en Amérique du Nord cet été s'ils empochent les trois points lors de cette quatrième journée et si l'Ukraine ne bat pas l'Azerbaïdjan.

Lors du tirage au sort des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France est tombée dans le groupe D, avec l'Ukraine, l'Islande et l'Azerbaïdjan. Ayant battu tous ses adversaires une première fois, les Bleus sont actuellement en tête de leur poule avec 9 points en trois matchs.

La France sera qualifiée pour la Coupe du Monde 2026 si... Ce lundi soir, l'équipe de France de Kylian Mbappé se déplace en Islande. En fonction des différents résultats de cette quatrième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, les Bleus pourraient valider leur ticket pour la compétition, et ce, avant de disputer les deux derniers matchs de cette phase de qualification.