Mbappé : Coup de théâtre pour le mercato du PSG !

Amadou Diawara

Pour renforcer la pointe de son attaque, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi aimerait boucler le transfert d'Endrick lors de ce mercato hivernal. D'ailleurs, l'écurie rouge et bleu serait prête à casser sa tirelire pour faire plier la direction du Real Madrid. Cela tombe plutôt bien, puisque le club merengue serait prêt à se séparer d'Endrick pour qu'il emmagasine du temps de jeu en deuxième partie de saison.

Orphelin de Kylian Mbappé depuis l'été 2024, le PSG souhaiterait recruter un nouvel avant-centre lors du prochain mercato hivernal. D'après les indiscrétions de Defensa Central, Luis Enrique en pincerait pour Endrick. Ainsi, le coach du PSG aimerait voir sa direction boucler sa signature dès la prochaine fenêtre de transferts.

Le PSG veut recruter Endrick cet hiver A en croire Defensa Central, le PSG serait prêt à casser sa tirelire pour s'attacher les services d'Endrick. En effet, les hautes sphères parisiennes envisageraient de formuler une offre « astronomique » pour convaincre la direction du Real Madrid. Mais quelle est la position du club présidé par Florentino Pérez ?