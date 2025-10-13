PSG : Son transfert est annulé, c'est la chute libre !

Amadou Diawara

Très performant sous les couleurs de l'AS Monaco lors de la saison 2024-2025, Maghnes Akliouche aurait alerté le PSG. En effet, le milieu offensif de 23 ans était dans les petits papiers du club de la capitale durant la dernière fenêtre de transferts. Toutefois, Maghnes Akliouche est finalement resté à Monaco. D'après Walid Acherchour, l'international français accuse le coup à cause depuis son faux départ vers le PSG.

Engagé jusqu'au 30 juin 2028 avec l'AS Monaco, Maghnes Akliouche était particulièrement en forme la saison dernière. Ce qui n'a pas échappé au PSG. En effet, le club de la capitale aurait songé à recruter l'international français lors de la précédente fenêtre du mercato. Toutefois, la direction du PSG n'a jamais dégainé pour finaliser la signature de Maghnes Akliouche.

«Son entourage et lui étaient persuadés que le PSG allait dégainer» Présent dans l'émission l'After Foot ce dimanche soir, Walid Acherchour a affirmé que Maghnes Akliouche avait un coup de mou depuis le début de cet exercice 2025-2026 à cause de son faux départ au PSG. « Il disparaît pendant les matchs. Il est trop timide comparé à l’automne dernier où il cassait la baraque. Après je reste persuadé que son transfert avorté au PSG joue sur son début de saison, et que son entourage et lui étaient persuadés que le PSG allait dégainer, qu’il allait partir », a confié le journaliste de RMC Sport, avant d'en rajouter une couche.