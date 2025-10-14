«C’est brûlant» : Ça chauffe entre Deschamps et Zidane !

Axel Cornic

S’il reste encore une Coupe du monde à jouer l’été prochain, l’avenir de Didier Deschamps est d’ores et déjà signé. Le sélectionneur de l’équipe de France va quitter son poste après quatorze années de règne et tout le monde est persuadé que son successeur sera Zinedine Zidane, qui a quitté le Real Madrid en 2021.

La route est toute tracée. En place depuis 2012, Didier Deschamps a décidé de dire stop. Il ne sera plus le sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du monde qui se tiendra aux Etats-Unis l’été prochain et sa succession n’est pas un problème, puisqu’un homme semble n’attendre que ça.

« Deschamps marche sur des œufs avec lui » Il s’agit évidemment de Zinedine Zidane, qui déjà en 2022 souhaitait prendre la suite de Deschamps, avant que ce dernier ne prolonge jusqu’en 2026. Mais comment se passera ce passage de flambeau ? « Deschamps, comme tout le monde, marche sur des œufs avec lui » a estimé Christophe Dugarry, sur RMC.