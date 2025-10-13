PSG - Zidane : C'est validé par une autre légende !

Amadou Diawara

Interrogé par la presse italienne, Zinedine Zidane n'a pas tari d'éloges à l'égard de Vitinha et de Joao Neves, qui font le plus grand bonheur du PSG ces derniers mois. Après le Ballon d'Or 98, Paul Scholes a également complimenté l'ancien pensionnaire du FC Porto, qui fait partie de ses milieux de terrain préférés du moment.

Ces derniers mois, le PSG peut compter sur son tandem portugais au milieu de terrain. En effet, Vitinha et Joao Neves enchainent les performances XXL sous la houlette de Luis Enrique. Ce qui n'a pas échappé à Zinedine Zidane.

Zidane est fan de Vitinha et Joao Neves Présent au Festival Dello Sport ce dimanche, Zinedine Zidane a tenu à faire l'éloge de Vitinha et de Joao Neves, expliquant qu'ils faisaient partie des joueurs en activité qu'il aimait regarder jouer. « Ils ne perdent jamais le ballon », a confié le Ballon d'Or 98 lors d'un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport.