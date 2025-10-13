Surprise, c'est officiel pour le remplaçant de Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Touché contre l'Azerbaïdjan, Kylian Mbappé a quitté le rassemblement de l'équipe de France et l'attaquant du Real Madrid est donc forfait pour le match en Islande ce lundi soir. Pour le remplacer, Didier Deschamps a tranché et a décidé de titulariser pour la première fois Jean-Philippe Mateta.

Déjà privé de nombreux joueurs offensifs, à l'image de Bradley Barcola, Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Rayan Cherki ou encore Randal Kolo Muani, Didier Deschamps a également perdu Kylian Mbappé, touché à la cheville contre l'Azerbaïdjan. Par conséquent, l'attaquant du Real Madrid a quitté le rassemblement et a donc déclaré forfait pour le déplacement en Islande ce lundi soir.

Mateta remplace Mbappé Par conséquent, Didier Deschamps a du chambouler une nouvelle fois son secteur offensif. Et pour compenser l'absence de Kylian Mbappé, le sélectionneur de l'équipe de France a décidé de titulariser Jean-Philippe Mateta selon les informations de L'EQUIPE. C'est la première fois que l'attaquant de Crystal Palace débute une rencontre avec les Bleus. Il fêtera ainsi sa deuxième sélection avec l'équipe de France.